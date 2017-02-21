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Kazara Eşini Öldüren Kocaya ’Yeterince Acı Çektiği’ İçin Ceza Verilmedi

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Kazara Eşini Öldüren Kocaya ’Yeterince Acı Çektiği’ İçin Ceza Verilmedi
Samsun'da kazara tabancayla eşinin ölümüne sebep olan koca yargılandığı mahkeme tarafından "olaydan dolayı yeterince acı çektiği" gerekçesiyle ceza...

Samsun'da kazara tabancayla eşinin ölümüne sebep olan koca yargılandığı mahkeme tarafından "olaydan dolayı yeterince acı çektiği" gerekçesiyle ceza verilmedi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 737. Sokak'ta 2015 Ağustos ayında meydana gelmişti. Atakum Belediye Meclis Üyesi İsmail Karakuş (67), duyduğu bir ses üzerine eve hırsız girdiğini zannederek eline aldığı ruhsatsız tabancasıyla odaları dolaşmaya başladı. Evde bir şey bulamayan Karakuş, oturma odasına geldiğinde tabancanın horozunu indirirken silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, sıcak hava nedeniyle oturma odasında uyuyan eşi Semiha Karakuş'un (64) alnına isabet etti. Ağır yaralanan Semiha Karakuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan İsmail Karakuş hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme sebep olmak ve ruhsatsız silah suçundan" dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan İsmail Karakuş katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti olayda kasıt olmaması ve kazara meydana gelmesini göz önünde bulundurarak Mustafa Karakuş'un "eşinin ölümüne sebep olmaktan dolayı yeterince acı çektiği" kanaatine vararak ceza verilmesinin mağduriyetine sebep olacağından taksirle ölüme sebep olmak suçundan hapis cezası vermedi. Ruhsatsız silah suçundan da 10 ay hapis 400 lira da adli para cezasına çaptırılan Mustafa Karakuş'a verilen hapis ve para cezası da "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması"na karar verilerek ertelendi.

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