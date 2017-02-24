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Kazılan Yollar Anında Onarılıyor

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Kazılan Yollar Anında Onarılıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesinde kanalizasyon hattı...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesinde kanalizasyon hattı döşerken, kazılan yollarda vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına da Kula Belediyesi işbirliğiyle bakım-onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula'nın mahallelerinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla hasretle beklenen yatırımları hayata geçiriyor. MASKİ'nin Kula'da yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşların hayat standartları da yükseliyor. Bu kapsamda, MASKİ ekipleri Kula'nın Bayramşah Mahallesinde 2 bin metre kanalizasyon hattı döşeme işine başladı. Çalışma nedeniyle bozulan yollar da MASKİ ekipleri tarafından düzenlenerek, sağlıklaştırılıyor. Yapılan çalışmayla mahallenin kanalizasyon altyapısı sağlıklı ve kaliteli bir duruma getirilecek. Ekipler, yağışlı havalarda su taşkınlarının önüne geçmek için ihtiyaç duyulan noktaları da belirleyerek, büz yerleştirme planlaması da yaptı.

Yapılan altyapı çalışmalarıyla mahallenin kanalizasyon ihtiyacının giderileceğini belirten Bayramşah Mahalle Muhtarı Mehmet Kurnaz, "Kanalizasyon olmayan yerlerde eksikliklerimiz gideriliyor. Kanalizasyon hattımız, içme suyu hattımızla karışıyordu. Ekipler hattı uzatarak mahalle sakinlerimize daha sağlıklı içme suyu sağladı. Bize kulak veren, hizmet için çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Büyükşehir ve Kula Belediyesinin hizmetlerinden memnunuz. Emeği geçen herkese şahsım ve mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kazılan Yollar Anında Onarılıyor

Kazılan Yollar Anında Onarılıyor

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