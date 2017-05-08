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Kbü, 21. Etak Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

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Kbü, 21. Etak Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 21. Endüstri Ürünleri Tasarımı...

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 21. Endüstri Ürünleri Tasarımı Akademik Konseyi (ETAK) Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde gerçekleşen 21. ETAK Toplantısı'nda Türkiye ve KKTC'deki endüstriyel tasarımı eğitimi veren üniversitelerin bölüm başkanları ve temsilcileri katıldı. 2015'den bu yana ETAK üyesi olan Karabük Üniversitesi ev sahipliğindeki toplantıda 30 üniversiteden katılım sağlandı.

İki gün süren Endüstri Ürünleri Tasarımı Akademik Konseyi'nin yıllık toplantısında endüstri tasarımı eğitimi üzerine grup çalışmaları, endüstriyel tasarım eğitimindeki akreditasyon ve üyelikler, bölümler arası iletişim biçimleri, tasarım kongreleri, araştırma projeleri, yaratıcı problem çözme teknikleri, kurumsal ve ulusal bazda yürütülebilecek çalışma önerileri gibi konular tartışıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, farklı üniversitelerden gelen akademisyenleri Karabük Üniversitesi'nde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin gelişimi konusunda her türlü çalışmayı desteklediklerini belirten Yaşar, toplantının başarılı geçmesini diledi.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Gökkaya da Endüstri Ürünleri Tasarımı Akademik Konseyi'nin bu yılki toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek katılımcılara Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi hakkında bilgiler verdi.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Raşit Esen ise yapmış olduğu sunumda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü hakkında bilgiler vererek öğrencilerin dersler kapsamında yaptıkları uygulamalı çalışmaları ve öğrencilerin katılmış oldukları yarışmalarda elde ettikleri başarıları paylaştı.

Kbü, 21. Etak Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

Kbü, 21. Etak Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

Kbü, 21. Etak Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

Kbü, 21. Etak Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

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