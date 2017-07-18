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Kbü İle Sgk Arasında Protokol

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Kbü İle Sgk Arasında Protokol
Karabük Üniversitesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler için protokol imzalandı.

Karabük Üniversitesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler için protokol imzalandı.

Karabük Üniversite'si Rektörlüğünde yapılan protokole Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım imza attı.

Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören 50 farklı ülkeden 3 bini aşkın öğrencinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun anlaşmalı olduğu tüm Türkiye'deki kamu ve özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan protokol 14.07.2017 ile 13.07.2020 tarihleri arasında 3 yıl süresince geçerli olacak.

Protokole imza atan Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım protokolün her iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kbü İle Sgk Arasında Protokol

Kbü İle Sgk Arasında Protokol

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