Kbü’de 46 Farklı Ülkenin Öğrencileri Kendi Kültürlerini Tanıttı

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) 46 farklı ülkeden gelerek eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci "Gelin Tanış Olalım İşi Kolay Kılalım" etkinliği...

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) 46 farklı ülkeden gelerek eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci "Gelin Tanış Olalım İşi Kolay Kılalım" etkinliği kapsamında kendi kültürlerini ve yöresel yemeklerini sergiledi.

KBÜ Gastronomi Kulübü ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından düzenlenen "Gelin Tanış Olalım İşi Kolay Kılalım" etkinliği Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Burada kurulan stantlarda, KBÜ'de eğitim gören Japonya, Rusya, Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, Kuveyt, Mısır, Çad, Yemen, Irak, Suriye ve Filistin gibi 46 ülkenin öğrencileri katıldı. Öğrenciler kurdukları stantlarda kendi ülkelerinin yöresel yemeklerinin yanı sıra, ülkelerini tanıtan birbirinden değişik simgelerden oluşan eşyalar yer alırdı. Etkinlikte Kuveyt standından yer alan pet şişe içersinde yer alan ham petrol ise dikkat çekti.

Öğrencilerin stantlarını tek tek gezerek yöresel yemeklerinden tadan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "Farklı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluğunu yaşıyorum. Dünyanın her tarafından 46 farklı ülkeden öğrenci barındıran bir üniversiteyiz. Büyük İslam Alimi Mevlan'ın tabiri ile Hz. insan konusunda bir birliktelik oluşturduk. Çok farklı ülkelerden öğrencilerin hazırladığı yöresel ürünleri burada hem tattık hem de muhabbetini yaşadık. İnşallah bu tür etkinlikleri her yıl daha da geliştirerek, farklı kültürleri ortaya koyarak devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikler yabancı öğrencilerin kendi yöresel oyunlarını sergilemesinin ardından son buldu.