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Kbü’de Raylı Sistemlerde Üst Yapı Semineri Düzenlendi

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Kbü’de Raylı Sistemlerde Üst Yapı Semineri Düzenlendi
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Raylı Sistemler Kulübü tarafından "Raylı Sistemlerde Üst Yapı Semineri" düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Raylı Sistemler Kulübü tarafından "Raylı Sistemlerde Üst Yapı Semineri" düzenlendi.

Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa demiryolu ve metro sistemleri üzerine ray bağlantı sistemleri geliştiren Panel A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcısı Arif Temiz, Panel A.Ş. Maden Mühendisi Mustafa Uçurum, Mühendislik Fakültesi Raylı Sistemler Mühendisliği Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Akay, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Harun Çuğ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Mühendislik Fakültesi Raylı Sistemler Mühendisliği Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Akay raylı sistemler sektörünün önemli kuruluşlarından olan Panel A.Ş.'nin yöneticilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Akay, sektöre insan yetiştiren üniversiteler ile sektörün temsilcileri ve istihdam sağlayıcıları arasındaki yakın diyaloğun eğitim öğretimin gerçekten amacına uygun yapılabilmesi için önemli bir vasıta olduğunu söyledi.

Panel A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Arif Temiz de 35 ülkeye demiryolu ve metro sistemlerine yönelik plastik esaslı ray bağlantı sistemi ihracı yaptıklarını belirterek, "Demiryolu dendiği zaman üst yapı, alt yapı, raylı sistemlerin tekerlek sistemleri, vagonlar gibi kendi içinde birçok noktaları barındıran bir büyük dünya. Bugünün demiryollarının dünyanın her ülkesinde birinci öncelik durumunda" dedi.

Seminer soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kbü’de Raylı Sistemlerde Üst Yapı Semineri Düzenlendi

Kbü’de Raylı Sistemlerde Üst Yapı Semineri Düzenlendi

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