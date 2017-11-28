Kdk Hakim Adaylarına Ombudsmanlık Kurumunu Anlattı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İdarenin ufkunu açıyoruz. Biz hukuki bir kurumuz. Bizim tavsiye kararlarımız hukuk metnidir. Dolayısıyla bizim kararlarımıza...

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İdarenin ufkunu açıyoruz. Biz hukuki bir kurumuz. Bizim tavsiye kararlarımız hukuk metnidir. Dolayısıyla bizim kararlarımıza uymayan idareler hukuka uymamıştır" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), "Yargıda Farkındalığın Artırılması Projesi" kapsamında hakim adaylarına eğitim programı gerçekleştirdi. Kurumun konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adalet Akademisi'nin son yıllarda Türkiye'nin ihtiyacından dolayı oluşan bir kurum olduğunu ve çok önemli olduğunu söyledi. Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaş ile idare arasındaki sorunlara çözüm arayan bir kurum olduğunu belirten Malkoç, "İdare mahkemeleri ve Danıştay var ancak kanun koyucu dünyadaki gelişmelere bakarak demiş ki her şey mahkemelik olmasın, mahkemelerin ve hâkimlerin yükü artmasın diye ombudsmanlık kurumunu kurmuş" ifadelerini kullandı.

"Bizim tavsiye kararlarımız hukuk metnidir"

Vatandaşın avukatlığını yaptıklarını, idarenin hasmı olmadıklarını, aksine idareye yol gösterip danışmanlık yaptıklarını vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"İdarenin ufkunu açıyoruz. Biz hukuki bir kurumuz. Bizim tavsiye kararlarımız hukuk metnidir. Dolayısıyla bizim kararlarımıza uymayan idareler hukuka uymamıştır. Kamu vicdanına aykırı hareket etmiştir. Bir insana faydalı olmak, ona zor zamanında yardım etmek dünyanın en güzel şeyidir. "İnsanların en hayırlısı insana yararı dokunandır" ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözlerini Kurumumuza şiar edindik."

Kamu Denetçiliği Kurumunun yasama, yürütme ve yargının kesiştiği noktada olduğunu dile getiren Malkoç, "Her ülkenin bu tür kurumlara ihtiyacı var. Tarafsız iş görüyoruz, başvurular oldukça kolay yapılıyor. Başvuruları en geç 6 ay içinde karara bağlıyoruz ve ücret talep etmiyoruz. En önemlisi idareyi vatandaşın işini çöz diye zorlayabiliyoruz. Kurumun temel felsefesi vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak ve idarenin yaptığı hizmetlerin kalitesini arttırmak" açıklamasında bulundu.

Malkoç, hakim adaylarına "Sizlerin velinimeti bu ülkenin vatandaşlarıdır" dedi.

"Her dosyayı incelerken annenizin, babanızın, kardeşinizin dosyası olarak göreceksiniz"

Hakim adaylarına tavsiyelerde bulunan Malkoç, "Her güç, kötü kullanılırsa güç sahibine zarar verir. Her dosyayı incelerken annenizin, babanızın, kardeşinizin dosyası olarak göreceksiniz. Çünkü sizlerin velinimeti bu ülkenin vatandaşlarıdır. Kendinizi geliştirerek kültür ve geleneklerimizi bilin ve Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Ahmet Yesevi'yi okuyun" ifadelerini kullandı.

Malkoç, konuşmasında hakim adaylarına, "Sizleri görünce Türkiye'nin geleceğinden daha emin oluyoruz. 2023 Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü, 2053 İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü, 2071 Türklerin Anadolu'ya girişinin 1000. yıl dönümü. İnşallah siz bu zamanları görecek ve tıpkı geçmişte olduğu gibi adalet dağıtacaksınız" dedi.

Malkoç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarihte Alparslan gibi bir kahramanı bulmuşuz, Anadolu kapılarını Allah bize nasip etmiş. Fatih gibi büyük bir devlet adamını bulmuşuz, onunla beraber İstanbul'u fethetmişiz. Yavuz Sultan Selim'i bulmuşuz, Irak'ı, Mısır'ı ve Yemen'i fethetmişiz, halifeliği alıp gelmişiz. Mustafa Kemal Paşa gibi bir komutanı bulmuşuz, Cumhuriyeti kurmuşuz. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir devlet büyüğünü bulmuşuz, 21. yüzyıla doğru emin adımlarla yürüyoruz."

Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil ise, İdari Yargı Mevzuatı'nın çok geniş bir mevzuat olduğunu ve hakim adaylarının idarenin tüm işlemlerini denetlemekten dolayı her türlü idarenin mevzuatlarını inceleyeceklerini ve bu mevzuatları uygularken de geniş bakış açısına sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

Program, Kamu Denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük ve Yahya Akman ile Genel Sekreter İbrahim Kılınç'ın konuşmalarının ardından sona erdi.