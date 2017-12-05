  • BIST 106.260
  • Altın 156,195
  • Dolar 3,8453
  • Euro 4,5451
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden Öğrencilere Çevre Dersi

» »
Kdz. Ereğli Belediyesi’nden Öğrencilere Çevre Dersi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere çevre, temizlik ve atık konusunda bilgilendirmeler...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere çevre, temizlik ve atık konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Çevre koruma konusundaki bilgilendirme çalışmalarını sürdüren, Çevre ve Temizlik dalında Türkiye Birincisi olan Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, öğretmenler ve öğrenci velilerinin ardından öğrencilere yönelik çevre, temizlik ve atık konusundaki eğitimlerini sürdürüyor.

İlçe genelindeki okullarda geçen yıl öğrencilere yönelik olarak yapılan bilgilendirme toplantılarını bu yılda sürdüren Çevre Ödüllü Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bugünkü bilgilendirme toplantısını, Ereğli İlk Okulu'nda yaptı. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve Başkan Yardımcısı Atilla Bulak'ın da katıldığı bilgilendirme toplantısında öğrencilere, Başkan Uysal tarafından çevre ajandası hediye edildi.

Ereğli İlk Okulu'nda yapılan toplantı ile öğrenciler, bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıklar ve geri dönüşümleri, atık getirme merkezi ve gürültü kirliliği konusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisleri İlkay Kaynak ve Koray Sivrikaya tarafından bilgilendirildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nce hazırlanan "Atığın Yolculuğu" belgeselini de izleyen öğrencilere, çevrenin ve atık piller ve elektrikli ve elektronik atıkların doğaya verdiği zararı anlatan Başkan Uysal, evlerdede atık yağların geri kazandırılması için yapılan çalışmaların, öğrencilerin yanı sıra anne ve babalara da anlatıldığını belirtti.

Başkan Uysal, Belen Sanayi bölgesinde her türlü atığın depolanması için 1. Sınıf Atık Toplama Merkezi kurduklarını ifade ederken, eğitim talep eden okullara, velilere ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantılarının süreceğini kaydetti.

Başkan Uysal'ın eğitim konusunda her türlü desteğini gördüklerini vurgulayan Okul Müdürü Tuncay Uzun'da öğrencilerin organik maddelerden hazırladığı bir tabakçığı da Başkan Uysal'a hediye etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van’da Öğrencilere Yönelik “Biyolojik Çeşitlilik’’ Eğitimleri05 Aralık 2017 Salı 15:03
  • Şahinbey Belediyesi Zorlu Kış Şartlarına Hazır05 Aralık 2017 Salı 14:43
  • Şahinbey Belediyesi Fidan Dağıtımını Sürdürüyor05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Şehitler’de Dere Taşkınları Önlendi05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Şuhut Keklik Üretme İstasyonu’nda 10 Bin 500 Adet Keklik Üretildi05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Birişik: "Ülkemiz Bugün Kırmızı Et İthal Ediyor Ama Beyaz Eti İhraç Ediyor"05 Aralık 2017 Salı 14:08
  • Beyşehir Gölü Önemli Doğa Alanındaki Balık Türlerinin Nesli Tehlikede05 Aralık 2017 Salı 13:48
  • Batman Gültepe Mahallesi’ne Yeni Bir Park Daha Yapılıyor05 Aralık 2017 Salı 13:18
  • ’Güvenli Gıda Tüketimi’ İçin Denetimler Artacak05 Aralık 2017 Salı 13:08
  • Temizlik Kampanyasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi05 Aralık 2017 Salı 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti