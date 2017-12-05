Kdz. Ereğli Belediyesi’nden Öğrencilere Çevre Dersi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere çevre, temizlik ve atık konusunda bilgilendirmeler...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere çevre, temizlik ve atık konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Çevre koruma konusundaki bilgilendirme çalışmalarını sürdüren, Çevre ve Temizlik dalında Türkiye Birincisi olan Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, öğretmenler ve öğrenci velilerinin ardından öğrencilere yönelik çevre, temizlik ve atık konusundaki eğitimlerini sürdürüyor.

İlçe genelindeki okullarda geçen yıl öğrencilere yönelik olarak yapılan bilgilendirme toplantılarını bu yılda sürdüren Çevre Ödüllü Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bugünkü bilgilendirme toplantısını, Ereğli İlk Okulu'nda yaptı. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve Başkan Yardımcısı Atilla Bulak'ın da katıldığı bilgilendirme toplantısında öğrencilere, Başkan Uysal tarafından çevre ajandası hediye edildi.

Ereğli İlk Okulu'nda yapılan toplantı ile öğrenciler, bitkisel atık yağlar, atık piller ve elektronik atıklar ve geri dönüşümleri, atık getirme merkezi ve gürültü kirliliği konusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisleri İlkay Kaynak ve Koray Sivrikaya tarafından bilgilendirildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nce hazırlanan "Atığın Yolculuğu" belgeselini de izleyen öğrencilere, çevrenin ve atık piller ve elektrikli ve elektronik atıkların doğaya verdiği zararı anlatan Başkan Uysal, evlerdede atık yağların geri kazandırılması için yapılan çalışmaların, öğrencilerin yanı sıra anne ve babalara da anlatıldığını belirtti.

Başkan Uysal, Belen Sanayi bölgesinde her türlü atığın depolanması için 1. Sınıf Atık Toplama Merkezi kurduklarını ifade ederken, eğitim talep eden okullara, velilere ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantılarının süreceğini kaydetti.

Başkan Uysal'ın eğitim konusunda her türlü desteğini gördüklerini vurgulayan Okul Müdürü Tuncay Uzun'da öğrencilerin organik maddelerden hazırladığı bir tabakçığı da Başkan Uysal'a hediye etti.