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Kdz. Ereğli Tso’da “Şirketleşme Ve Kurumsallaşma” Konulu Konferans

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Kdz. Ereğli Tso’da “Şirketleşme Ve Kurumsallaşma” Konulu Konferans
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selim Soydemir'in katılımı ile "Şirketleşme...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selim Soydemir'in katılımı ile "Şirketleşme ve Kurumsallaşma" konulu konferans düzenlendi.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nda bu gün saat 14.30" da gerçekleştirilen "Şirketleşme ve Kurumsallaşma" konulu konferansın açılışında konuşan Kdz. Ereğli TSO Başkanvekili Sertan Yalçın düzenledikleri konferanslara katılımın az olmasını eleştirdi. TSO'nun ticaretle ilgili neden eğitim semineri ve konferanslar düzenlemediğinin eleştirildiğini ifade eden Yalçın, düzenledikleri konferanslar için bin 700 üyelerine bilgi vermelerine rağmen katılımın çok az olduğunu söyledi. Yalçın 2013-2017 yılları arasında bir çok konuda üyelerine yönelik bir çok eğitimler düzenlediklerini anlattı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selim Soydemir ise şirket yöneticilerinin stratejik konular veya PR'a daha fazla zaman ayırabilme imkanı sağladığını, aynı zamanda aile içi çatışmaların da şirketi etkilemesinin önüne geçtiği vurgusunu yaptı. Soydemir yaklaşık 1,5 saat süren konuşmasında şirketleşmenin ve kurumsallaşmanın önemi ve nasıl olması gerektiğini katılımcılara anlattı.

Konferans sonunda TSO Başkanvekili Sertan Yalçın tarafından Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selim Soydemir'e teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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