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Kdz. Ereğli’de Çok Sayıda Mahalle Ve Köy Karantina Altına Alındı

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Kdz. Ereğli’de Çok Sayıda Mahalle Ve Köy Karantina Altına Alındı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 57 köy, ilçe merkezine bağlı 29 mahalle, 2 belde ve Kandilli Beldesi'ne bağlı 5 mahalle şap hastalığı nedeniyle Tarım,...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 57 köy, ilçe merkezine bağlı 29 mahalle, 2 belde ve Kandilli Beldesi'ne bağlı 5 mahalle şap hastalığı nedeniyle Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından karantina altına alındı.

Kdz. Ereğli ilçesinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ilçeye bağlı Hasankahyalar köyü ile Kırmacı Mahallesi'nde iki ayrı noktada şap hastalığı tespit etti. İlçede hastalıkla ilgili olarak Hasankahyalar, Külah, Sofular, Şamlar köyleri, Ormanlı Belediyesi ile Kıyıcak, Kırmacı, Kavaklık, Köseler, Güldere, Bağlık, Akarca, Kestaneci, Müftü, Sarıkorkmaz, Korubaşı, Uzunmehmet, Murtaza mahalleleri koruma bölgesi ilan edildi.

İlçede ayrıca Akköy, Alaplısofular, Artıklar, Aydınlar, Başören, Başörendoğancılar, Çamlıbel, Çayırlı, Çaylıoğlu-Asarlı, Çaylıoğlu-Güneşli, Çaylıoğlu-Hacıosmanlar, Çaylıoğlu-Kocalar, Çaylıoğlu-Merkez, Çevlik, Çiğdemli, Çömlekçi, Danişmentli, Davutlar, Dedeler, Emirali, Esenler, Fındıklı, Gebe, Güzelyurt, Halaşlı ,Işıklı, İmranlar, Karakavuz, Kaymaklar, Kızılcapınar, Kurtlar, Ortacı, Ortaköy, Ormanlı, Osmanlar, Ova, Pembeciler, Ramazanlı, Ruşanlar, Serintepe, Saltuklu, Sarıkaya, Süleymanbeyler, Sütlüce, Topallı, Toyfanlı, Uludağ, Üveyikli, Velidağ, Yazıcılar, Yenidoğancılar, Yeşilköy, Yunuslu, Zindancılar, Yaraşlıyörük, Keşkek köyleri, Kandilli-Merkez, Kandilli-Uzunmehmetyayla, Kandilli-Yenimahalle, Kandilli- Şehitlik, Kandilli- Geyikbeli mahalleleri ilçe merkezine bağlı Topçalı, Kepez, Kocali, Kışla, Uzunçayır, Bölücek, Göktepe, Elmatepe, Köseler, Ağlar, Ören, Balı, Ömerli, Hamzafakılı, Uzunmehmet, Belen, Belenyeni Mahallesi gözetim bölgesi olarak tespit edilip karantinaya alındı. Bu bölgelerde hayvan giriş ve çıkışları, alım, satımı, süt ürünlerinin karantina alanı dışına çıkışı, sığır, manda, keçi ve koyunların mera ve otlaklara salınması, ot, saman, tırnak, boynuz, hayvan gübresi, deri ve benzeri ürünlerin çıkarılması, antibiyotik uygulaması yapılan hayvanlar ile hasta hayvanların sütlerinin insan gıdası olarak tüketilmesi ve söz konusu belde, köy ve mahallelerde her türlü hayvansal ürünlerin toplanması yasaklandı.

Kdz. Ereğli Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri şap hastalığının tespit edildiği hayvanların tedavilerine devam edildiğini ve iyileşmenin başladığını bildirdi.

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