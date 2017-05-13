Kdz. Ereğli’de Fiziksel Engelli 20 Kişi Sandalyesine Kavuştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Fiziksel Engelliler Derneği tarafından 20 engelliye tekerlekli sandalye verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Fiziksel Engelliler Derneği tarafından 20 engelliye tekerlekli sandalye verildi.

Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği tarafından 20 engelliye verilecek sandalye için tören düzenlendi. Derneğin bahçesinde düzenlenen etkinliğe AK Parti Zonguldak milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli Kaymakam Vekili ve Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Hasçelik, İŞKUR Şube Müdürü Ayfer Yavuz, Engelliler Derneği yönetim kurulu Başkanı İsmail Şentürk, engelliler ve aileleri katıldı.

Fiziksel Engelliler Derneği tarafından temin edilen 10 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edilirken, 10 sandalye ise törenden sonra ihtiyaç sahibi engellilerin evlerine götürülerek teslim edildi.

Tekerlekli sandalye teslim töreninde konuşan AK Parti hükumetleri döneminde dezavantajlı guruplara yönelik önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi. Çaturoğlu konuşmasında "15 yıllık AK Parti döneminde dezavantajlı kesimlere ve engelli kardeşlerimize önemli kazanımlar sağlamıştır. Bu mücadelemiz devam edecek. Bugüne kadar yapılanlar önemli işlerdir, inşallah bundan sonra da bunları yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar evlerinde kalmış, toplum içine girmemiş kardeşlerimiz vardı. Devletimiz ve hükümetimizin sağladığı katkılarla bunu aşmış durumdayız. İstatistik olarak her sekiz kişiden biri engelli olarak görünüyor. 15 yıl önce bunu tek tük görürdük. Bugün bakıyoruz, sahiden bu kadar var mıymış diyoruz. Evet, varmış ama farkında değilmişiz. Bugüne kadar yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ve bundan sonra da en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakam Vekili ve Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, devletin imkânlarının artık engellilerden yana pozitif anlamda çok geliştiğini söyledi. Eskioğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi;

"Yıllarca kalbimizde bir ızdırap olarak yaşayan engellilerimize elimizi uzatıp dertleriyle hemhal olmak, çözemediğimiz dertlerinin ortağı olmak gibi bir durum yaşadık. Ama artık devletimizin imkanları engellilerimizden yana pozitif anlamda çok gelişti. Bunda sivil toplum örgütlerimizin de büyük katkısı vardır. Yönetim anlayışı fakirden, mazlumdan, gurebadan yana olunca, daha büyük imkanlar oluşturulduğunu görüyoruz. Madem toplumun yüzde 13'e yakını engelli durumdadır, onları kapalı alanlarda tecrit etmek devletimizin tarihinden silinmiştir. Engelli kardeşlerimiz her zaman içimizde olmak durumundadır. Devlet olarak, millet olarak onları mutlu etmek için her şeyi yapmak zorundayız. Çünkü onların bu dünyaya gelişi bizim için de mükafattır. Kendimizi nasıl sınayacağız diye düşündüğümüzde, engelli yurttaşlarımızla yakın olmak, onların derdiyle dertlenmek ve onlar için imkan oluşturmak şeklinde olacaktır. Bu arada engelli kardeşlerimizin de anneler gününü kutluyorum."

Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk de konuşmasında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. 20 yılda 2 bine yakın engelliye hizmet verdiklerini anlatan Şentürk, 236 engellinin meslek sahibi yapılarak istihdam edildiklerini vurguladı. Şentürk konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler engelli olmanın kişisel facia anlamına geldiğini düşünmüyoruz. Engelli olmak kişinin tercihi değil. Sabah evinden çıkan kişi, akşam evine engelli dönmek istemiyor. Hiçbir anne dünyaya engelli bir evlat getirmek istemiyor. Bunlar Cenabı Allah'ın engelliler ve insanlar üzerindeki imtihanımız. Zorluklar karşısındaki azmimizden gurur duyuyoruz. Biz engelleri aşarken, toplumun bize engel koymasını istemiyoruz. Bizler zaten topluma ve yaşama dair, ulaşımda, sağlıkta, yemek yerken, uyurken, banyo yaparken, görme sorununda, işitme sorununda sorunlar yaşıyor, zorluklar yaşıyoruz. Lütfen toplum bize zorluklar yaşatmasın, bizim yaşamımız zaten zor. Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığı için hazıruna teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından dernek tarafından açılan çeşitli meslek kurslarını başarı ile tamamlayan 22 engelliye sertifikaları verildi. Tören protokolün engellilerle toplu fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.