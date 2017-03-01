Kdz. Ereğli’de Patpat Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan tarım aracı patpatın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan tarım aracı patpatın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Akköy Köyü İbrahimci Mahallesi Akçaotluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kurtal idaresindeki tarım aracı ile tarlaya gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan patpat şarampole yuvarlanırken, altında kalan Hüseyin Kurtal yaralandı. Köylülerin yardımına koştuğu yaralı için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.