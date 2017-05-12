Kdz. Ereğli’de Sergi İzdihamı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yıl sonu sergisi düzenledi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yıl sonu sergisi düzenledi.

Sergiye Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ünsal Demir, HEM Müdürü Zuhal Efe, Kurs öğretmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Katılımın yoğun olduğu sergide izdiham yaşandı. Yıl boyunca açılan yaklaşık 400 kurstan, 10 bin kursiyerin yaptıkları eserler göz doldurdu. Açılış öncesinde Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunu ekibi yaptıkları gösteriyle büyük beğeni topladı.

2016-2017 Eğitim- Öğretim yılında açtıkları kurslar hakkında bilgi veren HEM Müdürü Zuhal Efe, halk eğitim merkezlerinin aynı zamanda sanat evi olduğunu vurguladı. Efe, " Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından açmış olduğumuz kursların yılsonu sergisini yapmaktayız. Halk Eğitim Müdürlükleri gerek eğitimin tabana yayılması ve gerekse becerilerin arttırılması konusunda belirli görevler üstlenmişlerdir. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel anlamda gelişmesini sağlamak, onlara bilgi beceri kazandırmak, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak, üst öğretim sınavlarına hazırlamak, kültürel eserlerimizi korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak, kursularımızın en önemli özellikleridir. İlçemizde bu tür kursların açılmasına öncelik verilmesi adına çalışmalar yapılmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde ilçemizde, toplam 392 adet kurs açılmış ve toplamda 7 bin 651 kursiyerimiz katılmış, kurslarımızı başarı ile bitirerek belgelerini almışlardır. Halk eğitim merkezleri mesleki kursların yanı sıra, sanatsal faaliyetlerin yapıldığı birer sanat evidir. Sanatın penceresi, hayat bakış ufku çok geniştir. Bu ufukta insanı sevme ve hayatı kucaklama vardır. Eğitim- öğretimin en önemli yanı insanları barışık hale getirmesidir" diye konuştu.

Güzel şeylerin paylaştıkça çoğaldığını ortaya koyan Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, kursiyerler ve kurs öğretmenlerinin sabırla ortaya koyduğu sanat ürünlerinin, titiz bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi. Korkmaz konuşmasında: "Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğümüzün geleneksel el sanatları, modern üretim teknikleriyle birleştirip, güzel ürünler haline getirilmelerinin mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel şeyler paylaştıkça çoğalır ve bereketlenir. Kursiyerlerimizin ve kurs öğretmenlerimizin sabırla ortaya koyduğu bu sanat ürünleri titiz bir çalışmanın eseridir" ifadelerine yer verdi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu bu tür büyük organizasyonlarda sergi salonunun yetersizliğine bir kez daha şahit olduklarını belirterek hayırsever bir vatandaş tarafından geniş bir salonun yapılacağının müjdesini verdi. Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında daha doğru ifade ile bu öğretim yılında 400'e yakın çeşitli kurslar açarak, 10 bin civarında siz değerli vatandaşlarımıza ulaştık ve çeşitli kurslarla sizleri bilgilendirdik. Bu kurslara katılan siz değerli vatandaşlarımın, özellikle yetişkin olan vatandaşlarımızın kurs konularını bildiklerini biliyoruz. Biçki, dikiş, nakış, yemek yapma kursunda şüphe yok ki siz değerli vatandaşlarımızın bilgileri önceden mevcuttu. Ama bu bilgileri geliştirmek, teknik, ayrıntılı yönlerini, detaylarını öğrenmekte ancak kurslarımızda olurdu ve siz değerli vatandaşlarımız bu kurslara gelerek, saygıdeğer usta öğreticilerimizin eşliğinde, refakatinde, rehberliğinde, mevcut bilgileri geliştirdiniz. Yeni bilgiler öğrendiniz ve kursları bitirdiniz. O yüzden bütün kursiyerlerime bu başarılı kurs hayatlarından dolayı tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra sergi salonu önünde sazdan adam ekibi Ereğli'nin yöresel türkülerinden oluşan mini bir konser verildi. Kaymakam Madenoğlu, Başkan Uysal ve beraberindeki diğer protokol üyeleri sergini açılışını gerçekleştirerek kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği ürünleri inceledi.