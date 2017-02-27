Kdz. Ereğli’den Halep’e 6 Tır Dolusu Yardım

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın öncülüğünde düzenlenen Halep'e yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 6 tır dolusu...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın öncülüğünde düzenlenen Halep'e yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 6 tır dolusu yardım düzenlenen törenle yola çıkarıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Halep mağdurları için başlattığı yardım kampanyasında toplanan gıda, giyim ve yaşam malzemeleri yüklü 6 tır yola çıktı. Yardım malzemelerinin gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli halkı ile gurur duyduğunu söyledi. Uysal konuşmasında "Başta Karadeniz Ereğli Belediyesi olmak üzere Halep'e yardım kampanyasına başladığımızda bizlere büyük destek verdiniz ve burada yalnız bırakmadınız. Halep'te bir dram var, gözyaşı var. Dünya kültür mirası yok oluyor. Oradaki insanlar ve çocuklarımız canlarını kaybediyorlar. Biz bunlara göz yumamazdık, kulaklarımızı kapatamazdık. Özellikle Beşir Derneği, Türk Metal Sendikası ve Erdemir yönetimine, bu kampanyaya destek veren, elini uzatan, dua eden ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, oradaki insanların ihtiyacını karşılayacak olan her türlü yardımlar yerlerine bir an olsun ulaşır. Oradaki acı içinde yaşayan kardeşlerimizin bir nebze olsun ızdıraplarını ve acısını azaltır diye düşünüyorum" dedi.

Kdz. Ereğli halkının Halep'e yardım için seferber olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, kampanyaya öncülük eden Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür etti. Madenoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi;

"Her zaman muhtaç insanların yanında olmakla adeta gurur payesi edinmiş olan Karadeniz Ereğli'deki yaşayan vatandaşlarımız bu yardıma koşmuşlardır. Bu yardımın başlamasında organize edilmesinde ve bugün tırlarla Halep'e gönderilmesinde hiç şüphe yok ki değerli belediye başkanımızın ve onun değerli çalışma arkadaşlarının asla ve asla inkâr edilemez katkıları ve destekleri vardır. Bu yardımlarda sivil toplum kuruluşlarımızın, işadamlarımızın ve harçlıklarını veren öğrencilerimizin vatandaşlarımızın katkıları da vardır."

Halep'e yardım TIR'larını dualarla uğurlandığı törene; Kaymakam Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Aykut Manioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve daire müdürleri, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Azar, İlçe Müftüsü Recai Albayrak, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı M. Fatih Çakır, Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç ve muhtarlar, Türk Metal Sendikası Başkanı Metin Ercan, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hikmet Tezel, Beşir Derneği Ereğli Şube Başkanı Kemal Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün organizesiyle 2 tırda 40 ton un, 4 tırda gıda, giyim ve yaşam malzemeleri olmak üzere toplanan yardımlar, tırlarla Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Kızılay'a teslim edilecek.