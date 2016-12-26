Kdz. Ereğli’ye Spor Parkı Yapılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal; Uzunkum Caddesi üzerinde ki sahil kenarına spor parkı projesinin yapımına başladıklarını...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal; Uzunkum Caddesi üzerinde ki sahil kenarına spor parkı projesinin yapımına başladıklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın gözde projelerinden biri olan spor parkı için çalışmalara başlandığını ifade etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri toplam 4 bin metre kare alana kurulacak spor parkının dev dalgalardan etkilenmemesi için önce dalgakıranlar yaparken, proje inşaatına da Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlandı.

Projenin yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olacağını belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal şu bilgileri verdi: "Spor Parkı projesinde alan kodlaması ve dalgakıran yapımının ardından temel de atıldı. Spor Parkı bünyesinde mini golf platformu, mini futbol alanı, sentetik buz pisti, tırmanma, kay-kay alanı, koşu ve yürüyüş parkurunun yanı sıra büfe, WC, Bebek bakım odası ve oturma alanları bulunacak. Spor Parkımız 7'den 70'e toplumun her kesiminin, ailelerin buluşma noktası olacak. Ülke genelinde nadir sayıda bulunan böylesi bir projenin Karadeniz Ereğli'ye ayrı bir renk katacağına inanıyorum. Projenin ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Uysal, spor parkını Nisan-Mayıs aylarına kadar tamamlayıp hizmete açmayı planladıklarını anlattı.