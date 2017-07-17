Kebap Ustalarının 100 Derecede Mangal Başında Ekmek Savaşı

Adana'da kebap ustaları, mangal başında hava sıcaklığıyla birlikte 100 derece sıcaklıkta ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

Adana'da kebap ustaları, mangal başında hava sıcaklığıyla birlikte 100 derece sıcaklıkta ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Kebap ustalarından Nurettin Gökmen, sıcağı sevdiğini ve artık sıcak olmadan yaşayamadığını belirtti.

Adana'da sıcak hava nemle birleşince daha fazla hissediliyor. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Adana'da kebap ustaları ise 60 derece olan mangalın sıcaklığıyla birlikte yaklaşık 100 derecede ekmek parası için mücadele veriyor. Sabah 07.00'de yanan mangal ise gece 24.00'e hiç kadar sönmüyor. Kebap ustaları ise iki vardiya halinde günde en az 8 saat mangalın başında kalıp aile bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyor.

"Mecburen çalışıyoruz"

Kebap ustalarından Yaşar Aydın (50), sıcak altında çalıştıklarını fakat sıcak sayesinde ekmek parası kazandıklarını belirtti. Sıcakta çalışmanın zor olduğunu fakat hizmet etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Aydın, "Akşam biraz serin oluyor. Fakat öğlen sıcağında çok zor oluyor ama mecburen çalışmak zorundayız" dedi.

"Sıcakta çalışmak zevkli"

Nurettin Gökmen ise (32), 23 yıldır mangal başında çalıştığını kaydederek, "Bu sıcaklarda çalışmak zevkli. Mesleğimizi seviyoruz. İnsanlara hizmet vermekten dolayı mutluyuz. Biz artık alıştık. Sıcak olmadan yaşayamıyoruz. Zor olsa da seviyoruz" ifadelerini kullandı.