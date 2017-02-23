Keçi Kuzuya Benzer Bir Yavru Doğurdu

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Bakras Mahallesinde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Mustafa Üce (24) çocukluktan beri küçükbaş hayvancılıkla...

Hatay'da bir keçi, kuzuya benzer bir hayvan doğurdu.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Bakras Mahallesinde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan Mustafa Üce (24) çocukluktan beri küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını belirterek, böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Daha önce gerçekleşen doğumlarda 3 ayak, 6 ayak doğum yapan koyun ve keçilerinin olduğunu ve yaşamadıklarını kaydeden Mustafa Üce, "Bir sıra dışı olayla daha karşılaştık. 3 gün önce doğum yapan keçimiz kuzu doğurdu. Tüyleri koyun tüyü, ayakları ise keçi ayağı. Keçilerin yeni doğumunda asla boynuz olmaz ama gördüğümüz kadarıyla bu keçimiz de boynuzlarının çıktığı ve tüylerinin koyun tüyü olduğunu gördük. Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadık. Mahallede küçükbaş hayvancılık yapan arkadaşlarımız "bu keçi yaşamaz ölür" dediler. Ama gördüğünüz gibi yaşıyor ve elimizle süt veriyoruz annesi yanına kabul etmiyor" dedi.

"Dünyada ender görülüyor"

Veteriner Hekim Ali Kopar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, keçi-koyun melezinin dünyada çok ender görülen bir durum olduğunu belirterek, "Şu ana kadar tespit edilmiş olan çok vaka var. Biri 2000 yılında Botsvana'da veteriner hekimler tarafından tespit edildi. Diğeri ise ABD'nin Arizona eyaletinde belirlendi. Her iki vakada da dişi koyun ve erkek teke çiftleşmesi olmuştur. Ancak bizim olayımızda ise dişi keçi ile erkek koç birleşmesi olmuştur" dedi.

Bu durumun kimera olarak adlandırıldığını vurgulayan Kopar, "Dünyada çok ender görülen bir vakadır. Bu durumda genetik melezleme çalışmaları yapılmıştır. Ancak çok başarılı olunmadı. Kimera kısaca iki farklı yumurtanın iki farklı spermi ile döllenmesi sonucu oluşan çift yumurta ikizinin belli bir evrede hastemar veya gastrulan evresinde birleşerek tek bir canlı haline düşmesi ve iki farklı DNA'yı barındırmasıdır" diye konuştu.