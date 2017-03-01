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Keçi Sürüsü İle Şehir Turu Attı

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Keçi Sürüsü İle Şehir Turu Attı
Rize'de keçilerini bir köyden başka bir köye getirmek isteyen çoban Çayeli ilçe merkezine girince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Rize'de keçilerini bir köyden başka bir köye getirmek isteyen çoban Çayeli ilçe merkezine girince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Görenleri şaşkına çeviren kareler Rize'nin Çayeli ilçesinde çekildi. İlçede bir çoban, keçi sürüsünü bir köyden başka bir köye getirmek istedi. Çoban hayvan sürüsünü ilçenin en işlek caddesi olan Hopa Caddesi üzerinden getirmek isteyince, hayvan sürüsünü gören vatandaşlar şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, trafik ise olumsuz yönde etkilendi.

Keçi Sürüsü İle Şehir Turu Attı

Keçi Sürüsü İle Şehir Turu Attı

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