Keçiören Belediye Başkanı Ak’tan Sincan Belediye Başkanı Ercan’a Ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sincan Belediye Başkanlığı'na seçilen Murat Ercan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sincan Belediye Başkanlığı'na seçilen Murat Ercan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ak, Ercan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Keçiören Belediye Başkanı Ak, Sincan Belediye Başkanı Ercan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sincan ilçesi hakkında bilgiler alan Ak, Ercan'a "Allah yeni görevinizde muvaffakiyetler versin" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sincan Belediye Başkanı Ercan ise "Biz gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz. Bu gücü Sincanımıza hizmet olarak döndüreceğiz. Milletimizden aldığımız güçle bundan sonraki dönemde hep birlikte güzel hizmetlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Ercan ve Ak, görüşmede Sincan'a ve Keçiören'e ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.