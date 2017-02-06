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Keçiören Belediyesi “Yeni Anayasa, Yeni Türkiye” Konferansı Düzenledi

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Keçiören Belediyesi “Yeni Anayasa, Yeni Türkiye” Konferansı Düzenledi
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği konferansta, "Bu millet ayağa kalktı, hükümet sistemini değiştiriyor....

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği konferansta, "Bu millet ayağa kalktı, hükümet sistemini değiştiriyor. AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle, parlamenter sistemle Türkiye'nin gelebileceği son nokta budur. Bundan sonra araba yokuş aşağı gider. Türkiye'nin hükümet sistemini değiştirmeye inanın mecburiyeti var" dedi.

Keçiören Belediyesi, yaklaşan referandum süreci öncesi "Yeni Anayasa, Yeni Türkiye" isimli konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Parlamenter sistemde başbakan, birinci seçilen partinin genel başkanı hem yürütmenin başıdır, hem yasamanın. İktidar partisi milletvekili, Meclise gelen kanun tasarılarında, kanun tasarısında bir değişiklik yapmak için bir değişiklik önergesi verse, o önerge genel başkanın izni olmadan Mecliste gündeme gelmez. Meclis tarihinde kanunların yüzde 90'ı tasarı halinde geçmiştir" diye konuştu.

Türkiye'nin, parlamenter sistemle gelebileceği son noktaya geldiğini belirten Külünk, "Şimdi bu millet ayağa kalktı, hükümet sistemini değiştiriyor. AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle, parlamenter sistemle Türkiye'nin gelebileceği son nokta budur. Bundan sonra araba yokuş aşağı gider. AK Parti ile bu sistem ile başarılabilecekler maksimize edilmiştir. Türkiye'nin hükümet sistemini değiştirmeye inanın mecburiyeti var. Onlar niye değiştirilmesini istemiyor? Onların kafasındaki tilki, Erdoğan'sız Türkiye'nin tekrar koalisyonlara tutsak edilerek, koalisyonlar üzerinden ortaya çıkacak istikrarsızlıkla bu işi götürürüz diyorlar. Parlamenter sistemin zayıf yönlerini kimse konuşmuyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Külünk, konferanstan sonra "Büyük Anadolu Aklı" ve "140'lık Hasılıkelam" isimli kitaplarını, okuyucuları için imzaladı.

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