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Keçiören Belediyesi’nden Eski Bürokratlara Vefa Yemeği

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Keçiören Belediyesi’nden Eski Bürokratlara Vefa Yemeği
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören'de ulaşım her zaman en önemli sorun olmuştur. Ulaşım nedeniyle ciddi oranda göç veriyorduk" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören'de ulaşım her zaman en önemli sorun olmuştur. Ulaşım nedeniyle ciddi oranda göç veriyorduk" dedi.

Keçiören Belediyesi, ilçe olduğu günden bu güne kadar geçen süre boyunca görev yapan bürokratlarını düzenlediği vefa yemeğiyle bir araya getirdi. Estergon Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra, 1984-2017 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve birim müdürlüklerinde görev yapan bürokratlar katıldı.

Davetlilere konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Ak, Keçiören Belediyesi'nin tarihi boyunca geçirdiği evrelerde bahsederek, "Ben 2009 yılında bayrağı devraldım ve ondan sonra da Keçiören'e daha önce yapılanların üzerine bir şeyler yapabilmek adına, Keçiören'i daha iyi bir noktaya getirmek adına, ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Biz, bu işi bayrak yarışı olarak görüyoruz. İlk Melih Başkanımızın ekibinden başlayarak, Hamza Kırmızı Başkanımızla devam eden, daha sonra Turgut Altınok Başkanımızla üç dönem devam etmiş olan, şimdi de bizim devraldığımız bir bayrak yarışı. Bu süreçte herkesin emeği, herkesin Keçiören'e katkısı var" ifadelerini kullandı.

"Keçiören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük rol almış olan bir ilçe"

Ak, Keçiören'in Cumhuriyet'in kuruluşunda tarihi bir misyon üstlendiğini kaydederek, "Keçiören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük rol almış olan bir ilçe. Burada Karargahtepemiz var. Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetildiği bir yerimiz var. Keçiören, bir mesire ve sayfiye alanı aynı zamanda. Önemli tarihi kişiliklerin de yer aldığı bir mekan" şeklinde konuştu.

"Keçiören, ulaşım çilesi yüzünden göç veriyor"

Keçiörenliler için en büyük problemin ulaşım olduğunu kaydeden Ak, "Keçiören'de ulaşım her zaman en önemli sorun olmuştur. Bununla ilgili son iki yatırım önemli. Metro bunların en önemlisiydi. Şu anda vatandaşlarımız kullanmaya başladı. Ulaşım nedeniyle ciddi oranda göç veriyorduk. Özellikle belli gelir seviyesine ulaşmış kişiler ulaşım çilesinden bıktığından dolayı Keçiören'den taşınıyordu" ifadelerini kaydetti.

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