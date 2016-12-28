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Keçiören Belediyesinden Vatandaşlara Diş Bakımı Hizmeti

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Keçiören Belediyesinden Vatandaşlara Diş Bakımı Hizmeti
Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, vatandaşların ağız ve diş sağlığını ihmal etmeyerek 2 bin 219 kişiye ağız muayenesi, diş eti tedavisi,...

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, vatandaşların ağız ve diş sağlığını ihmal etmeyerek 2 bin 219 kişiye ağız muayenesi, diş eti tedavisi, diş taşı tedavisi, çekim dolgu, danışman hekimliği, röntgen hizmeti verdi.

Keçiören Belediyesi, 2 bin 219 kişiye ağız muayenesi, diş eti tedavisi, diş taşı tedavisi, çekim dolgu, danışman hekimliği, röntgen hizmetleri verirken, 8 bin 688 lise son sınıf öğrencisinin sağlık taramasını yaparak doğru diş fırçalama ve diş sağlının korunmasına yönelik yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme materyalleri dağıttı.

Yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlara 2011 yılından beri "Evde Diş ve Ağız Sağlığı Hizmeti" veren Keçiören Belediyesi, bu hizmetiyle Türkiye'de öncü olurken Ankara'da da tek olma misyonunu sürdürüyor. Diş hekimleri ve bir adet mobil hizmet aracıyla birlikte diş tedavileri, çürük dişlerin çekim işlemleri, ağız ve diş eti sağlığı konularında mağdur kişilere evlerinde hizmet veren Keçiören Belediyesinin hizmetinden bugüne kadar 653 kişi yararlanırken son 1 yılda 100 kişi yararlandı. Tamamen ücretsiz olan hizmet için ayrıca herhangi bir sağlık güvencesi zorunluluğu da bulunmuyor. Böylece ağız ve diş sağlığı bakımlarını ihmal etmek istemeyen ama çeşitli nedenlerle bu hizmetten yararlanmayanların imdadına Keçiören Belediyesi yetişiyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bizler vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Hasta nakil hizmetimizle işlerini kolaylaştırıyor, evde diş sağlığı hizmetiyle de çeşitli nedenlerle bu ihtiyacını karşılayamayan vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Sağlık en değerli varlıktır, bu nedenle elimizden geleni belediye olarak yapmanın gayreti içindeyiz" dedi.

Keçiören Belediyesinden Vatandaşlara Diş Bakımı Hizmeti

Keçiören Belediyesinden Vatandaşlara Diş Bakımı Hizmeti

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