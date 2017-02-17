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Keçiören Dezavantajlı Kadınlara İstihdam İmkanı

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Keçiören Dezavantajlı Kadınlara İstihdam İmkanı
Keçiören Belediyesi, 20 ve 40 yaş arasında mesleğe ihtiyacı olan boşanmış, çocuk sahibi, eşi kendisinden ayrı veya hapiste olan ve çalışmak isteyen...

Keçiören Belediyesi, 20 ve 40 yaş arasında mesleğe ihtiyacı olan boşanmış, çocuk sahibi, eşi kendisinden ayrı veya hapiste olan ve çalışmak isteyen kadınlara iş imkanı sağlayacak bir proje hayata geçirmeyi hedefliyor.

Keçiören Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı destekli "Kadınların İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması" projesinin tanıtım toplantısı yaptı. Estergon Türk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Keçiören Belediye Meclis Üyeleri, Mali Müşavirler Odası üyeleri , muhtarlar ve çok sayıda konuk katıldı. Projenin tanıtım programında açılış konuşması yapan Keçiören Dış İlişkiler Müdürü Mustafa Araç, Keçiören'de 450 tane sivil toplum kuruluşunun bulunduğunu STK ve bu STK'lar ile Avrupa Birliği projeleri, bakanlık projelerini beraber yürüttüklerini ifade ederek, "Özellikle Çalışma Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz bu proje gerçekten çok anlamlı bir proje. Keçiören Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Mustafa Ak ve Bakan Yardımcımızla bunun(projenin) imza protokolünü gerçekleştirdi" dedi.

"İş imkanı sağlamayı hedefliyoruz"

Dış ilişkiler Müdürlüğü olarak, Mali Müşavirler Odası ile birlikte projenin yürütmesi görevini sağladıklarını belirten Mustafa Saraç, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizim projenin ilk tanıtım toplantısı teşkil etmesi noktasında önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede bizim Keçiören içerisinden özellikle 20 ve 40 yaş arasında gerçekten mesleğe ihtiyacı olan yani boşanmış, çocuk sahibi, eşi kendisinden ayrı veya hapiste bu tür çalışmak isteyen bayanlarımıza Mali Müşavirleri Odası ile birlikte iş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Burada projenin bütün mali olarak katkısını biz bakanlığımızdan alıyoruz."

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