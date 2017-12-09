Keçiören Lale Soğanlarıyla Donatılıyor

Keçiören Belediyesi, mevsimlik çiçek ekimlerine başlayarak kış mevsiminin hissedildiği bugünlerde ilçeyi bahara hazırlıyor.

Keçiören Belediyesi, mevsimlik çiçek ekimlerine başlayarak kış mevsiminin hissedildiği bugünlerde ilçeyi bahara hazırlıyor.

Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanları lale soğanlarıyla donatıyor. Çalışmalar kapsamında 150 bin lale soğanını toprakla buluşturan Belediye ekipleri baharda ilçenin lalelerle rengarenk bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Baharda anı fotoğraflarına ve öz çekimlere dekor olan çiçeklerle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; " Daha yeşil, daha güzel, görsel açıdan daha doyurucu bir Keçiören için, 400 bin adet lale, sümbül ve nergis soğanını toprakla buluşturuyoruz, bu çiçekler havaların ısınmasıyla açarak hem mis kokularını etrafa yayacak, hem de vatandaşlarımıza seyir zevki yaşatacaklar."

Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veren Keçiören Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını kısa sürede 2.2 metrekareden 6,82 metrekareye çıkardı. Başkan Ak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 10 metrekareye yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.