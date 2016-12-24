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Keçiören Zabıta 2017’ye Sıkı Denetimlerle Giriyor

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Keçiören Zabıta 2017’ye Sıkı Denetimlerle Giriyor
Keçiören Belediyesi'ne bağlı Zabıta Ekipleri yeni yıl için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Zabıta Ekipleri yeni yıl için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce oluşturulan gece ve gündüz ekiplerince ilçe genelindeki gıda üretim ve satış yerleri ile özellikle kuruyemiş, pastane, et - tavuk - sakatat satış yerleri ve süpermarketlerde yapılan denetimlerde gıdaların son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin muhafazası, depolanması, genel temizlik, çalışan personelin kılık kıyafetleri, sağlık muayene kartları ve iş yeri önlerindeki işgaller kontrol edilerek, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veriliyor.

Halk sağlığını tehdit edenlere yasal işlem

Ayrıca tespit edilen eksiklerin giderilmesi, yayaların geçişlerinin güçleştirilmemesi için de bir takım uyarılarda bulunuluyor.

Keçiören Zabıta Ekiplerince yapılan uyarılara rağmen, yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren, halk sağlığını önemsemeyen, hijyenik ortamdan uzak iş yerleri ile kendilerine müsaade edilen alanların dışına mal teşhir etmek amacıyla çıkıntı yaparak düzen ve intizamı bozan, yayaların geçişlerini engelleyen iş yerlerine de yasal işlemler uygulanıyor.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve rahat bir ortamda girebilmeleri ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi amacıyla Zabıta Denetim Ekipleri oluşturulduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiörenli'ler, her türlü şikayetlerini 24 saat kesintisiz hizmet veren 361 06 06 No'lu "ALO KEÇİÖREN ZABITA" hattına iletebilirler. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim için her şeyden önce gelir. Yeni yılda da denetimlerimizi bir program dahilinde kesintisiz sürdüreceğiz" diye konuştu.

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