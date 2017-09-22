Keçiören’de Atık Toplayıcıları İçin Büyük İş Birliği

Keçiören Belediyesi, TÜRK-İŞ ile yaptığı iş birliği neticesinde atık toplayıcılarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ilk adımı...

Keçiören Belediyesi, TÜRK-İŞ ile yaptığı iş birliği neticesinde atık toplayıcılarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ilk adımı attı.

Ankara Keçiören'de bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde startı verilen "Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında bir araya gelen atık toplayıcıları, tanışma toplantısında sorunlarını dile getirme imkanı da yakaladı. Pilot uygulamayla aileleriyle birlikte yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşecek projenin ilk ayağı iki aylık bir süreyi kapsıyor. Türkiye'de ilk olarak uygulanan ve Keçiören Belediyesinin desteklediği proje ile atık toplayıcılarının iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliğin önlenmesi, sağlık ve hijyen koşullarının sağlanması amaçlanıyor.

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman, projeye desteklerinden ötürü Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Keçiören Belediyesi bize öncülük yapacak, bizler daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda çalışma imkanına kavuşacağız. Fiziki şartlarımız düzelecek ve çalışma saatlerimiz de normalleşecek" diye konuştu.