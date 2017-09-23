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Keçiören’de Çodam Atölye Kayıtları Başlıyor

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Keçiören’de Çodam Atölye Kayıtları Başlıyor
Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile yürütülen atölye çalışmaları...

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ve Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile yürütülen atölye çalışmaları için kayıtlar 26 Eylül'de başlıyor.

3-14 yaş aralığındaki çocukların eğitimlerine destek olan atölyeler aynı zamanda yetenekleri de gün yüzüne çıkarıyor. Çocuklar okul sonrası zamanlarını etkili ve verimli geçirirken, atölyeler başlangıç ve ileri grup olarak yürütülüyor. Çocukların gelişim özelliklerine göre atölyelere yönlendirme yapılırken bu sene tasarla-yap-oyna, akıl oyunları, robotik, ilk sınıfım, resim, bilim, mental aritmetik, çini, satranç, mangala, jimnastik, origami-quiling, okçuluk ve ritim atölyeleri açılacak.

Merak duygularının ve araştırma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan atölyelerde çocuklar eğlenerek öğrenirken, farklı yeteneklerini de keşfediyorlar. İlgi gören atölyelerden biri olan akıl oyunları ve robotik atölyesi ise çocuklara olaylara farklı yorumlar katabilme, süratli düşünebilme, karşılaştığı zorluklarla mücadele edebilme, yenilgiyi hazmedebilme, yaratıcı düşünme becerilerini artırma yetisi kazandırıyor.

Tasarla-yap-oyna ve el sanatları atölyeleri ise çocukların, el işçiliğini temel alarak yeşil ve doğayı korumalarına ve ahşap setler sayesinde kurgulama yeteneği kazanma, tasarlama-birleştirme, buluşçu yaklaşımlarla çok boyutlu düşünüp uygulama yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

ÇODAM'ın çocukların ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesinde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımızın deneyerek öğrenmesi, uygulamalı atölye çalışmalarıyla öğrendiğini pekiştirmesi bilgiyi kalıcı hale getiriyor. Bizler atölye çalışmalarımızla çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, üretkenliklerinin artmasına katkı sunuyoruz. Çocuklarımızın bilimsel sorgulama becerileri gelişirken, bu sayede teknoloji bağımlılığından kurtularak sosyalleşiyorlar" ifadelerini kullandı.

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