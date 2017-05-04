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Keçiören’de ’Mesleki Ve Teknik Eğitim Fuarı’ Açıldı

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Keçiören’de ’Mesleki Ve Teknik Eğitim Fuarı’ Açıldı
Ortaokul son sınıf öğrencilerini, meslek tercihlerinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı'nın...

Ortaokul son sınıf öğrencilerini, meslek tercihlerinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı'nın açılışını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak yaptı.

Mevlana Kültür ve Spor Merkezi'nde kapılarını açan fuarda, Keçiören'de bulunan mesleki ve teknik anadolu liseleri öğretmen ve öğrencilerinin yaptığı eserler sergileniyor. Fuardaki standlarda radyo ve televizyon, grafik ve fotoğraf, çocuk gelişimi ve eğitimi, bilişim teknolojileri vb. mesleki eğitim alanları tanıtılıyor.

"Güçlü bir Türkiye için çok çalışmalıyız"

Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi'nin yaptığı "Seğmen Gösterisi" ile başlayan açılış programı, Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Korosu'nun seslendirdiği türkülerle devam etti. Programda ayrıca Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi diktikleri yöresel ve tarihi giysileri tanıtan bir defile de sundu.

Fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Mustafa Ak, "Karar aşamasında olan ortaokul öğrencilerimizin meslek tercihlerinde etkili olacak bir sergi. Burada birçok mesleği görerek tercihte bulunacaklar. Güçlü bir Türkiye olmak için her alanda çok çalışmaya ihtiyacımız var" dedi. Kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Başkan Ak, "Meslek lisesi öğrencileri üretir ve ülkemize değer sunarlar. Keçiören Belediyesi olarak eğitime ve meslek liselerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tercih yapacak öğrencilerimizin bu sergiyi görmeleri büyük bir kazanımıdır" diye konuştu.

23 mesleki eğitim alanı tanıtılıyor

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise, meslek seçiminin iş bulma konusunda hayati bir nokta olduğuna işaret ederek, "İyi bir meslek edinen gencimizin, iyi bir iş bulma ve iş kurma imkanı her zaman vardır. Meslek liselerimizi ve kalitesini önemsiyoruz. Öğrencilerimizden meslek liselerimizin de tercihleri arasında bulunmasını diliyorum" mesajını verdi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Uzunoğlu da, Keçiören'de 23 alanda mesleki eğitim verdiklerini belirterek, "Sergimizde Keçiören genelinde bulunan 23 mesleki eğitim alanının tanıtımını yapıyoruz. Bizlere her türlü desteği veren ve güzel bir ev sahipliği yapan Başkan Ak'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Keçiören’de ’Mesleki Ve Teknik Eğitim Fuarı’ Açıldı

Keçiören’de ’Mesleki Ve Teknik Eğitim Fuarı’ Açıldı

Keçiören’de ’Mesleki Ve Teknik Eğitim Fuarı’ Açıldı

Keçiören’de ’Mesleki Ve Teknik Eğitim Fuarı’ Açıldı

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