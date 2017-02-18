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Keçiören’de Sevgililer Günü Konseri

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Keçiören’de Sevgililer Günü Konseri
Keçiören Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde bir konser etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde bir konser etkinliği düzenledi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Solistler Geçidi Konseri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan Yıldız Çam Özdemir ve Sıtkı Akın sahne aldı. Solistler söyledikleri türkülerle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün birbirini sevenlerin günü olduğunu hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Birbirini seven herkesin bu güzel ve anlamlı günü kutlu olsun. Biz birbirimizi 365 gün seviyoruz. Bizim için aile kavramı önemlidir. Çifler, sevinçte de zorlukta da yan yana durup birbirine destek olmalıdır. Aileler her zaman toplumu güçlü kılan unsurlardır" mesajını verdi.

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