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Keçiören’in 11. Mahalle Konağı Yolda

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Keçiören’in 11. Mahalle Konağı Yolda
Keçiörenlilerin mahallelerindeki düğünler, nişanlar, cenazeler, asker uğurlamaları, sohbet ve buluşmalarına aracılık eden mahalle konakları Keçiören...

Keçiörenlilerin mahallelerindeki düğünler, nişanlar, cenazeler, asker uğurlamaları, sohbet ve buluşmalarına aracılık eden mahalle konakları Keçiören geneline yayılmaya devam ediyor.

Subayevleri Mahallesi'nde yapımı devam eden mahalle konağı ile birlikte Keçiören genelinde hizmet veren mahalle konaklarının sayısı 11 olacak. 190 metrekare alan üzerine yapımı devam eden mahalle konağının alt katında sağlık ocağı hizmet verirken, üst katta da aktivite odaları, toplantı salonu da yer alacak.

"Her mahalleye bir konak" hedefi ile yola çıkan Keçiören Belediyesi'nin on birinci mahalle konağının inşaatının 10 Ekim'de bitmesi öngörülüyor.

Hizmetin odağında insan var

Mahalle konakları, mahalle kültürünü ayakta tutmayı, insanları şehir yalnızlığına mahkum etmeden birbirlerinin acısına ve sevincine ortak olmalarını sağlarken birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Keçiören Belediyesi olarak hiçbir ayrım gözetmeden her bölgeye, her mahalleye eşit hizmet götürmeyi kendilerine şiar edindiklerini belirten Mustafa Ak, "Hizmetlerimizin odağında insan vardır. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz ve ona hizmet etmeyi kendimize en büyük görev addediyoruz. Keçiören'i bir bütün olarak görüyor ve her mahalleye hizmet götürüyoruz. İnşaatının yüzde 80'i tamamlanan yeni mahalle konağımız da yine mahalleleri buluşturacak" ifadelerini kullandı.

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