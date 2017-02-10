Keçiören’in Parklarında 15 Temmuz Şehitlerinin İsmi Yaşatılıyor

Keçiörenlilerin nitelikli zaman geçirmesi için park sayısını her geçen gün artıran Keçiören Belediyesi aynı zamanda bazı parkları da yenileyerek daha...

Keçiörenlilerin nitelikli zaman geçirmesi için park sayısını her geçen gün artıran Keçiören Belediyesi aynı zamanda bazı parkları da yenileyerek daha işlevsel hale getiriyor.

Keçiören Belediyesi park sayısını artırırken Keçiören'in 15 Temmuz şehitlerini de unutmayarak adlarını parklarda yaşatmaya devam ediyor. Keçiören'in yeni yapılan parklarında ve yenilenen parklarında 15 Temmuz şehitlerinin adlarını görenler hem milli irade zaferinin kahramanlarıyla gurur duyarken hem de Belediyeye duyarlılığından ötürü de teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 15 Temmuz ruhuna dikkat çekerek, "Keçiören o gece en fazla şehit veren ilçe oldu, tüm şehitlerimiz gibi 27 şehidimize de minnettarız. Onları unutmuyor ve verdikleri destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmayı görev addediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenilenen ve yeni yapılan parklarla birlikte özellikle çocukların hem güvenle hem de yeşille iç içe oynayacakları alanları artıran belediye ekipleri, 19 parka da yeni çocuk oyun setleri kurdu. Sporunu temiz havada yapmak isteyenler için ise 17 parka fitness seti kuruldu.