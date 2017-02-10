  • BIST 88.830
  • Altın 144,968
  • Dolar 3,6804
  • Euro 3,9232
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Keçiören’in Parklarında 15 Temmuz Şehitlerinin İsmi Yaşatılıyor

» »
Keçiören’in Parklarında 15 Temmuz Şehitlerinin İsmi Yaşatılıyor
Keçiörenlilerin nitelikli zaman geçirmesi için park sayısını her geçen gün artıran Keçiören Belediyesi aynı zamanda bazı parkları da yenileyerek daha...

Keçiörenlilerin nitelikli zaman geçirmesi için park sayısını her geçen gün artıran Keçiören Belediyesi aynı zamanda bazı parkları da yenileyerek daha işlevsel hale getiriyor.

Keçiören Belediyesi park sayısını artırırken Keçiören'in 15 Temmuz şehitlerini de unutmayarak adlarını parklarda yaşatmaya devam ediyor. Keçiören'in yeni yapılan parklarında ve yenilenen parklarında 15 Temmuz şehitlerinin adlarını görenler hem milli irade zaferinin kahramanlarıyla gurur duyarken hem de Belediyeye duyarlılığından ötürü de teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 15 Temmuz ruhuna dikkat çekerek, "Keçiören o gece en fazla şehit veren ilçe oldu, tüm şehitlerimiz gibi 27 şehidimize de minnettarız. Onları unutmuyor ve verdikleri destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmayı görev addediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenilenen ve yeni yapılan parklarla birlikte özellikle çocukların hem güvenle hem de yeşille iç içe oynayacakları alanları artıran belediye ekipleri, 19 parka da yeni çocuk oyun setleri kurdu. Sporunu temiz havada yapmak isteyenler için ise 17 parka fitness seti kuruldu.

Keçiören’in Parklarında 15 Temmuz Şehitlerinin İsmi Yaşatılıyor

Keçiören’in Parklarında 15 Temmuz Şehitlerinin İsmi Yaşatılıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arızalanan Asansörler Vatandaşı Mağdur Ediyor10 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Kırmızı İşaretli Asansörlere Binmeyin10 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Sağlıkçılar Şiddet Olaylarına Acilen Çözüm Bulunmasını Bekliyor10 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Başarılı Sporculara Altın Ödülü10 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Tarihleri Belli Oldu10 Şubat 2017 Cuma 09:03
  • Hayat Kurtaran Kampanyaya Konak’tan Destek10 Şubat 2017 Cuma 09:03
  • Sanko Park’ta Aşk Yolu Oyunu10 Şubat 2017 Cuma 09:03
  • Üniversite Öğrencileri Ara Tatili Fırsata Çevirdi10 Şubat 2017 Cuma 09:03
  • Akçakale’de Güvenlik Ve Huzur Toplantısı10 Şubat 2017 Cuma 08:58
  • Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde Halka Açık Konferans10 Şubat 2017 Cuma 08:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti