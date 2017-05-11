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Keçiörenli Hafizeler İcazet Taçlarını Taktı

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Keçiörenli Hafizeler İcazet Taçlarını Taktı
Keçiören Müftülüğü tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Hafızlık Merasimi'nde 41 hafizeye taç takıldı.

Keçiören Müftülüğü tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Hafızlık Merasimi'nde 41 hafizeye taç takıldı. Programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği merasim Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. "Ne mutlu bize ki hafızlık merasimimizin 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz ve inşallah nicelerini de hiç aksatmadan gerçekleştiririz" diyen Başkan Mustafa Ak, Keçiören'de erkekler için hafızlık merkezinin olmadığına dikkat çekerek, "3 tanesinin yapımı bitmek üzere. Kur'an'ı yüreklerine yazan hafizelerimizi tebrik ediyorum, emeklerine sağlık. Anne babalarına, öğretmenlerine ve onları hafize yapan hocalarına da çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da, salonun tamamen dolu olmasının gurur verici olduğunu kaydederek, "Müftülüğümüz son derece kaliteli bir hizmeti yerine getiriyor. Doğru ve güvenilir din bilgisine ulaşmada devletimiz bize yeter, başka arayışlar içerisinde olmayalım. Hafizelerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayatımızın şaşmaz rehberi Kur'an ile bağımızı koparmadan yaşamamız gerektiğini belirten İlçe Müftüsü İhsan İlhan ise, "Sosyal hayatın her noktasında hafızlık olmalıdır. Kur'an müslüman anne babaların gönlünde olmalıdır. Evlatlarınızı ilk önce Kur'an ile buluşturun, Kur'an ile tanıştırın" dedi.

Kendisinin de bir hafız olduğunu hatırlatan DİB Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak da, "Hafızlık başlı başına muazzam bir iştir. Kur'an'ı ezbere bilmek çok değerlidir. Hafizelerimizi, hoca hanımlarımızı ve ailelerini de tebrik ediyorum" dedi. Devletin Kur'an kurslarına 62 milyon lira kaynak ayırdığını ve 25 bin Kur'an kursunun bulunduğunu söyleyen Albayrak, "4-6 yaş aralığındaki 85 bin çocuğumuza Kur'an dersi verildi. Hafizelerimiz Kur'an'ın gönüllü elçileridir. Kur'an'ın okunduğu yere rahmet iner ve o rahmet herkesi kuşatır. Bütün mümin gönüllerinin Kur'an ile buluşması lazım. Ezanı susturan darbeleri 15 Temmuz'da selalarla susturan milletimizden Allah razı olsun" görüşlerini dile getirdi.

Programda Mustafa Ak'ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Bünyamin Albayrak, İl Müftü Vekili Ali Gülden ve Keçiören İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan da hazır bulundu. Konuşmaların ardından 41 hafizeye taç takıldı, protokol heyeti de hafizelere altın hediye etti.

Keçiörenli Hafizeler İcazet Taçlarını Taktı

Keçiörenli Hafizeler İcazet Taçlarını Taktı

Keçiörenli Hafizeler İcazet Taçlarını Taktı

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