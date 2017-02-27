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Kedi Ölümleriyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Kedi Ölümleriyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili bir Rus vatandaşı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili bir Rus vatandaşı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mahmutlar Mahallesinde çok sayıda kedinin ölümüyle ilgili hayvan severler çevrede bulunan sitelerdeki kamera kayıtlarını incelediklerinde şüpheli bir kişinin birçok kez elinde poşetle mahallede dolaştığını görerek durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri kameraları inceleyerek eşkaline ulaştıkları ve mahallede yerleşik olarak yaşadığı tespit edilen bir Rus uyruklu 53 yaşındaki Valery V. gözaltına aldı. Zanlının Mahmutlar Jandarma Karakolu'ndaki ifadesi sürüyor.

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