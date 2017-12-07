Kedi Yangında Telef Oldu

Bodrum'da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum'da bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. O esnada evde bulunan bir kedi ise yangın dumanından etkilenerek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Bitez Mahallesi'ndeki bir sitede Bülent ve Vildan Pala'nın yaşadığı evin yatak odasındaki klimadan yangın başladı. Pala çiftinin evde olmadığı saatte çıkan yangın, bir anda tüm odayı sardı.

Çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine siteye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık, polis ve AYDEM ekipleri gönderildi. Yangını söndüren ekipler, yangın esnasında evde bulunan kedinin telef olduğunu gördü. Kedi evden dışarı çıkarılırken evde büyük çapta hasar oluştu. Söndürme çalışmalarının sürdüğü esnada eve gelen Bülent ve Vildan Pala şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Vildan Pala'yı komşuları sakinleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.