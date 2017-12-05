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Kediye İşkence Aym’ye Gidiyor

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Kediye İşkence Aym’ye Gidiyor
Erzincan Orduevi önünde kediye işkence yapan erin, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından sahipsiz hayvanlara ilişkin mevzuatın yetersiz...

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence yapan erin, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından sahipsiz hayvanlara ilişkin mevzuatın yetersiz olduğu belirterek, sahipli kelimesinin anayasaya aykırılığı hususunda anayasa mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulacağı açıklandı.

Erzincan Orduevi'nde 3 Aralık Pazar günü kediye işkence yapan şüpheli T.H. hakkında adli kontrol şartıyla haftanın 7 günü, günde 2 defa kolluk birimine imza atmasına ve Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 252 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği açıklandı. Öte yandan olayın faali T.H. hakkında 3. Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulunca 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildiği bildirildi.

Erzincan Valiliği ise Erzincan Sulh Ceza Hakimliğinin, hukukta hayvana yönelik suçlarla ilgili TCK 151/2 düzenlemesinin sadece sahipli hayvanlara yönelik olması sahipsiz hayvanlara ilişkin mevzuatın yetersiz olması sebebiyle sahipli ve sahipsiz ayrımın ortadan kaldırılması husunun anayasaya aykırı olduğunu kaydederek, bu konuda Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulacağı bildirildi.

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