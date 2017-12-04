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Kediye Yapılan İşkenceye İlişkin Erzincan Valiliğinden Açıklama

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Kediye Yapılan İşkenceye İlişkin Erzincan Valiliğinden Açıklama
ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da kediye yapılan vahşet görüntülerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine Erzincan Valiliğinin Twitter hesabından yapılan...

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da kediye yapılan vahşet görüntülerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine Erzincan Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada vahşeti gerçekleştiren şahıs hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi.

Erzincan'daki Orduevi'nin güvenlik kamerasına bir askerin elindeki yavru kediyi feci şekilde dövdüğü görüntüler sosyal medyada yayılarak tepki olarak çığ gibi büyüdü. Tepki toplayan durumdan haberdar olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsi Twitter hesabından konuyu tetkik edeceğini adli ve idari soruşturmanın başlatıldığına dair twet attı.

Akabinde Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "03.12.2017 günü yazılı ve görsel medyada yayınlanan "Erzincan Orduevi'nde bir askerin kediye işkence yaptığı" ile ilgili haberler üzerine Valiliğimizce gerekli inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde olayın failinin Erzincan Muhabere Alayı'nda zorunlu askerliğini yapmakta olan Muhabere Er T.H. olduğu tespit edilmiştir. İlgilinin terhisine üç gün kaldığı ve hafta sonu izninden 221 promil alkollü olarak döndüğü anlaşılmıştır. Kamuoyunda haklı bir infiale neden olan ve vicdanları yaralayan olayın faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.

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