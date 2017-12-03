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Kediye Yapılan İşkenceye Tepki Yağdı

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Kediye Yapılan İşkenceye Tepki Yağdı
Erzincan'da bir askerin yavru kediye yaptığı işkence güvenlik kamerasına yansırken, vahşete sosyal medyadan tepki yağdı.

Erzincan'da bir askerin yavru kediye yaptığı işkence güvenlik kamerasına yansırken, vahşete sosyal medyadan tepki yağdı.

Erzincan Orduevi'nin güvenlik kamerasına, bir askerin elindeki yavru kediyi feci şekilde dövdüğü anlar yansıdı. Kediyi kapının demirlerine vuran şahıs, savunmasız canlıyı yola doğru fırlattı. Kapıyı açarak yerde can çekişen kediyi tekmeleyen şahıs son olarak eline aldığı kediyi yola savurdu. Kediye yapılan vahşetin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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