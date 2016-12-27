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Kediyi Ezmemek İçin Takla Attı

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Kediyi Ezmemek İçin Takla Attı
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

İddiaya göre kaza, şu şekilde gerçekleşti. Selçuk'tan Balıkesir'e gitmek üzere 10 BL 884 plakalı özel otomobille yola çıkan Ümmet Tekdaş, Tire'nin Çayırlı köyü çıkışında normal seyir halindeyken önüne kedi çıktı. Kediyi ezmemek için aniden fren yapan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp, yol kenarına savruldu. Emniyet kemeri takılı olan genç, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kediyi Ezmemek İçin Takla Attı

Kediyi Ezmemek İçin Takla Attı

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