"Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" Projesi Lansman Toplantısıyla Sona Erdi

Zonguldak Valiliği koordinatörlüğünde BAKKA tarafından düzenlenen "Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" tanıtım çalışmasının lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği koordinatörlüğünde BAKKA tarafından düzenlenen "Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" tanıtım çalışmasının lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında içlerinde tur firması temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler, blogger ve bir sosyal medya fenomeninin bulunduğu kafilenin, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan gezisi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirilen lansman toplantısı ile sona erdi. Zonguldak Valisi Ali Kaban başta olmak üzere TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, TSO Başkanı Metin Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, BAKKA Genel Sekreter Vekili Recep Serkan Alkan ve davetliler katıldı.

Programda Zonguldak-Bartın ve Karabük'ü kapsayan gezilerin yer aldığı video sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Ali Kaban, "Bu projeye gönül veren başta bu fikri bizlere ilk kez ifade eden daha önceki yazılarıyla gündeme getiren Ekrem Murat Zaman beye teşekkür ediyorum. Ekrem beyi bize tanıştıran TSO Başkanımız Metin Demir'e teşekkür ediyorum. Projenin gerçekleşmesi için gerçekten büyük gayret sarf eden BAKKA Genel Sekreterimiz Serkan bey, Mehmet Bey ve adını sayamadığım diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bu projede yer alan gezi ayağını şu dört gündür sürdürerek bugün burada nihayetlendiren bütün konuklarımıza, bu projeyi kitap halinde gelecekte de bakılıp yeniden istifade edilecek, kalıcı bir şekilde bize bırakan Nurettin beye teşekkür ediyorum. BAKKA Yönetim Kurulu'nun buraya kadar gelen çok değerli üyelerine, gelemeyen üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum. Buradaki amaç gerçekten gerek doğasıyla, gerekse endüstriyel anlamdaki tarihi ve mirasıyla bir değer ifade eden Batı Karadenzi Bölgesi'nin üç önemli vilayetinin Zonguldak-Bartın ve Karabük'ün daha iyi tanıtılması ve insanlarımızın buraların güzelliklerinden yaşayarak istifade etmesinin önünü açmak üzere başlatılmış bir çalışmaydı. Bundan sonra da bu çalışmanın aynı heyecanla, aynı hızla devam ettirilmesini diliyorum. Arkadaşlarımızın hakikaten bu konuda gayretli çabalarının sürdürülmesini diliyorum. Tabii ki kömür ile varolan bu kentlerin en büyük emektarı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım bey başta olmak üzere bütün emekçilerinin buradan anılmasını ve onlara bir teşekkürü borç biliyorum" dedi.