Keleş: "Ekosistemi Koruyarak Kentleşmeliyiz"

Prof. Dr. Ruşen Keleş, dünyanın geleceği ve doğmamış nesillerin yaşam haklarını korumak için yöneticilerin ekosisteme zarar vermeden kentleşmeyi ön...

Prof. Dr. Ruşen Keleş, dünyanın geleceği ve doğmamış nesillerin yaşam haklarını korumak için yöneticilerin ekosisteme zarar vermeden kentleşmeyi ön plana almaları gerektiğini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesinin davetlisi olarak Samsun'a gelen kentsel politika uzmanı ve araştırmacı yazar Prof. Dr. Ruşen Keleş, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde "Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi" konulu bir konferans verdi. Konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, akademisyenler, mimarlar, şehir planlamacıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

OMÜ camiasına karşı bir aidiyet duygusu hissettiğini dile getiren kentsel politika uzmanı ve araştırmacı yazar Prof. Dr. Ruşen Keleş, böyle bir organizasyonda bir araya gelme imkânı sağladığı için Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay'a teşekkür etti.

"Sürekli ve dengeli gelişme kavramı sürdürebilirlikten daha anlamlı"

Sürdürebilirlik kavramının tanımı ve sürdürebilirlik ilkesinin ortaya çıktığı süreci anlatan Prof. Dr. Ruşen Keleş, "40 yıl öncesine kadar "sürdürebilirlik" kavramına yabancıydık. Kimse bu kelimeyi kullanmıyordu ancak şu anda dilimize girdi ve çok sık kullanılmakta. Benim açımdan bu kelime çok fazla anlam içermeyen, tamamen çeviri bir kelime. Ben bunun yerine "sürekli ve dengeli gelişme" terimini kullanmayı tercih ediyorum. Bu terim, daha fazla anlam ifade ediyor. Kitabımda da sürekli ve dengeli gelişme tanımını çevre ve doğal kaynakların; savurganlığa yol açmadan, akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hakları ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan bir çevreci dünya görüşü olarak tamamlamış oldum" dedi.

"Büyümenin Sınırları adlı raporla bu konuda ilk adım atıldı"

Dünyada sürdürülebilir kent ve çevre yönetimi ile ilgili ilk adımın, 1960 yılında bir fikir kulübü olarak kurulan Roma Kulübü'nün yayınladığı "Büyümenin Sınırları" adı verilen raporla atıldığını belirten Ruşen Keleş, bu raporla nüfus ve tüketim artışına bağlı olarak dünyanın ve ekosistemin ileride karşılaşacağı tehlikelere karşı kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Keleş "Dolayısıyla bu rapor, insanlığın ayakta kalarak varlığını sürdürebilmesi için nüfusun ve ekonominin neredeyse durma noktasına kadar yavaşlamasını tavsiye ediyor" diye konuştu.

Daha sonra Birleşmiş Milletler'in de bu konuya dikkat çekmek amacıyla, Türkçe çevirisiyle "Ortak Geleceğimiz" adlı bir rapor yayınladığını ifade eden Keleş, çevre ve kent yönetiminde yaşanan uluslararası gelişmelere de değindi. Keleş, ekosisteme ve kültürel varlıklara zarar vermeden sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak için yayınlanan uluslararası raporları katılımcılarla paylaştı.

"Dünyamız ve gelecek nesil için ekosistemi koruyarak kentleşmeliyiz"

Dünyamızın geleceği ve doğmamış nesillerin yaşam haklarını korumak için Türkiye'deki yöneticilerin de ekosisteme zarar vermeden kentleşmeyi ön plana almaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ruşen Keleş, bu konuda hassas bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ün uygulamalarının örnek alınabileceğini de sözlerine ekledi.

Konferansın sonunda, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan kentsel politika uzmanı ve araştırmacı yazar Prof. Dr. Ruşen Keleş'e Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz fidan sertifikası takdim ederek verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay da konuk Ruşen Keleş'e davetlerine olan teveccühünden dolayı şükranlarını sundu.