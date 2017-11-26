Kelkit Jandarma Ekiplerinden Kaçakçılara Ağır Darbe

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde devriye yapan Jandarma ekipleri durdurdukları şüpheli araçta 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde devriye yapan Jandarma ekipleri durdurdukları şüpheli araçta 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre köy yolunu kullanan bir araçtan şüphelenen Jandarma ekipleri, aracı durdurarak arama yaptı. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada 30 şişe kaçak içki ve çeşitli markalarda 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda araçta bulunan E.T. (57), E.D. (50) ve A.A. (61) çıkarıldıkları mahkeme tarafından 76 bin 40 TL para cezasına çarptırılırken, adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.