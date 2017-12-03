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Kelkit’te Nurettin Özdemir Kültür Evi Açıldı

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Kelkit’te Nurettin Özdemir Kültür Evi Açıldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde "Vatan" şiirinin sahibi Nurettin Özdemir adına oluşturulan kültür evi sıra gecesi programıyla açıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde "Vatan" şiirinin sahibi Nurettin Özdemir adına oluşturulan kültür evi sıra gecesi programıyla açıldı.

Kelkit Belediyesi tarafından Büyükcami Mahallesi, Belediye İşhanının 1.katında oluşturulan Kültür Evinin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Okay Memiş, Milletvekili Cihan Pektaş, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda Şanlıurfa'dan gelen Türk Halk Müziği sanatçısı Kazım Kiriş ve ekibi, Urfa Sıra Gecelerinden örnek sundu.

Misafirlerin yer sofralarında ağırlandığı çiğ köfte ve haşlanmış patates ikram edilen programda sanatçı Kiriş ve ekibinin seslendirdiği parçalara eşlik edildi, dostluk halayları çekildi.

Esprili tavırları ve söylemleriyle dikkat çeken ve Türkiye'nin 7 bölgesinden türküler seslendiren Kiriş, diyaloglarıyla dinleyicilerini etkiledi.

Etkinlikte konuşan Vali Okay Memiş, kültürel hizmetlerin önemine vurgu yaparak, "İnsanoğlu olarak madde ve manadan oluşuyoruz. Yemek yememiz, su içmemiz, uyumamız ne kadar elzemse ruhumuz için de müziğe, spora, sosyal etkinliklere, ibadete ihtiyacımız var. Bunları da görmezden gelemeyiz" dedi.

Belediye Başkanı Yılmaz ise kütüphanenin yanıbaşında kültürel etkinlikler için yaptıkları kültür evinde devlet büyükleri geldiğinde ağırlanabileceği bir mekan olduğunu söyledi.

Kelkitli büyük şair Nurettin Özdemir anısına şiir gecesini de bu salonda yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, "O programda tesise Nurettin Özdemir Kültür Evi adının konulması istenmişti. Biz de bugün Nurettin Özdemir'in adına bu mekanı açmış oluyoruz. Kelkit'in böyle bir mekana ihtiyacı vardı. Bizde bunu yaptık. Bundan sonra da belirli zamanlarda Herfene geceleri gibi programlar yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Aynı anda 200 kişinin ağırlanabildiği tesis iç mimarisi ve dekorasyonuyla da dikkat çekti.

Kelkit ilçesinde doğan ve "Vatan, Antalya'da bir mavi su, Posof'ta bir çorak tarla, Gümüşhane'de bir yemyeşil bahçedir" dizelerinin sahibi eski Gümüşhane Milletvekili, şair, hukukçu Özdemir, 89 yaşında 25 Ağustos 2016 tarihinde hayatını kaybetmiş, geçtiğimiz aylarda ilçede Nurettin Özdemir'in anısına "Kelkit Çayı Şiir Şöleni ve Şiir Yarışması" düzenlenmişti.

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