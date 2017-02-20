“Keloğlan Ses Arıyor” Adlı Çocuk Oyunu Bozüyük’te Sahnelenecek

Bozüyük Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında "Keloğlan Ses Arıyor" adlı çocuk oyunu sahnelenecek.

Bozüyük Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında "Keloğlan Ses Arıyor" adlı çocuk oyunu sahnelenecek.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılacak tiyatro etkinliğinde "Keloğlan Ses Arıyor" adlı çocuk oyunu İnegöl Belediye Tiyatrosu tarafından çocukların beğenisine sunulacak. Çalışmanın, paylaşmanın, sevgi ve barışın önemine vurgu yapan oyun 26 Şubat 2017 Pazar günü saat:14:00'te tek seans olarak sahnelenecek. 15 kişilik oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkacak olan eğitici ve öğretici oyuna çocukların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.