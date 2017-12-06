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’Keloğlan Sevgi Yolunda’nın Galası Yapıldı

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’Keloğlan Sevgi Yolunda’nın Galası Yapıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan, "Keloğlan Sevgi Yolunda" isimli çocuk oyununun galası Nevit Kodallı Sahnesi'nde...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan, "Keloğlan Sevgi Yolunda" isimli çocuk oyununun galası Nevit Kodallı Sahnesi'nde anaokulu düzeyindeki öğrencilere sahnelendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından yazılıp, sahneye koyulan "Keloğlan Sevgi Yolunda" adlı oyun minik öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Keloğlan'ın padişahın kızı Aykız'a ulaşmak için başından geçen maceraların anlatıldığı oyunda, Keloğlan'ın annesi ile olan diyalogları da öğrencileri oldukça eğlendirdi.

Çocukların hem eğlenmesine hem de eğitilmesine katkı sunan oyunda ailenin önemi ve çocukların ailelerine karşı dürüst olmalarının gerekliliği gibi konularda mesajlar verildi. Şehir Tiyatroları oyuncusu İrfan Gürkan Çelebi'nin kaleme alıp, Ahmet Aksoy'un yönettiği oyunda, oyuncular Gökhan Şimşek, Bülent Kızıldağ, Zuhal Hocaoğlu, Merve Sakallı ve Fatma Giray performansları ile minikleri hem neşelendirdi hem de eğitti.

Her Çarşamba günü saat 13.00'te Nevit Kodallı Sahnesi'nde oynanacak olan oyun minik tiyatro severleri bekliyor.

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