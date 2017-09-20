Kelsey Plum Ve Aerial Powers Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Kelsey Plum ve Aerial Powers, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Kelsey Plum ve Aerial Powers, sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Özel bir hastanede yapılan sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncular, ardından solunum ve efor testinden geçti. Daha sonra da göz, kulak burun, boğaz ve genel cerrahi muayenelerinden geçen Kelsey Plum ve Aerial Powers'ın sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.