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Kemah Tuzuna Talep Artıyor

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Kemah Tuzuna Talep Artıyor
Türkiye'nin önemli tuz kaynaklarından biri konumunda bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacına cevap veren Erzincan'ın Kemah İlçesindeki tuz ocaklarında,...

Türkiye'nin önemli tuz kaynaklarından biri konumunda bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacına cevap veren Erzincan'ın Kemah İlçesindeki tuz ocaklarında, havaların sıcak gitmesi sebebiyle üretimde artış yaşanırken, Kemah tuzuna olan talep de giderek artıyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde doğal yöntemlerle çıkarılan Kemah tuzunda, iklim şartlarının elverişli olması nedeniyle bu yıl üretimde artış yaşanıyor. Kemah tuzu, kendine özgü tadı, berrak rengi ve sertliğiyle tercih edilirken, tuz madeni yetkilileri Kemah tuzunun sahtesine karşı uyarıyor.

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, tuz madenini ziyaret ederek işletmeci Metin Tanrıkulu'ndan bilgi aldı.

Kemah'ta bulunan ve yıllık bin tonu aşan üretimiyle bölgenin kayatuzu ihtiyacını karşılayan tuz madeni hakkında bilgi veren işletmeci Metin Tanrıkulu, üretimi artırmaya çalıştıklarını söyledi. Tanrıkulu açıklamasında "Yıllık bin tonun üzerinde üretim yapılan tuz ocağımızın tarihi Osmanlı dönemine dayanıyor. Erzincan'a 55, Kemah ilçesine ise 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kömür köyü civarında Osmanlı döneminde kurulan ve Fransızlar tarafından yapılan 100 metre uzunluğundaki tünelden memba olarak borular vasıtasıyla havuzlara taşınan su, havuzlarda dinlendirildikten sonra tuz haline dönüşüyor. Burada 2 gün dinlendirilen ortalama 27 derecedeki su, daha sonra tuz haline dönüşüyor. Bir havuzdan ortalama 250 kilogram tuzun elde ediyoruz. Ocakta, 20 personel çalışıyor. Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletildikten sonra özelleştirilen tuz ocağını, 2000 yılından bu yana biz işletiyoruz. Yılda ortalama 6 ay faaliyet gösteren tuz ocağımız, Erzincan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacını karşılıyor" diye konuştu.

Evliya Çelebi tarafından yazılan Seyahatname'de de adı geçen Kömür Köyü Tuz Ocağı'nda istihdam edilen işçiler evlerinin geçimini buradan sağladıklarını söylediler.

Tuz ocağında güneş ışınlarının yardımı ile buharlaşan suyun ardından havuzlar içerisinde kalan tuzların işçiler yardımı ile toplandığını açıklayan işletmeci Metin Tanrıkulu, "Memba olarak üretilen tuz, kaya tuzuna oranla daha ilgi görüyor. Özellikle salamura için tercih edilen Kemahtuzu insanların tercihi oluyor. Bu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar tuzlaya gelerek özel paketler halinde hazırlanan tuzları alıyor." diye konuştu.

Berrak rengi, tadı ve sertliğiyle tanınan Kemahtuzunun ünü Erzincan ve ve Doğu Anadolu Bölgesi "ni aşarken, üreticiler ise farklı yörelere ait tuzların Kemahtuzu adı altında satıldığını söyleyerek, tepki gösteriyor. Tuz işletmesinin sahibi Metin Tanrıkulu, değişik illerden çıkarılarak Kemah tuzu adı altında satılan tuzların kalitesinin Kemah tuzunu tutmadığını söyledi.

Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, tuzlada yaptığı açıklamada, Kemah tuzunun asırlardan bu yana sofralara, yemeklere lezzet kattığını ifade ederek, "Kemah tuzu Erzincan'ın marka ürünlerinden biri olmuştur. Atalarımızdan bize miras kalan bir değerdir. Metin Tanrıkulu bu işletmeyi daha da modernize ederek üretimini her geçen gün artırmakta ve bu değeri ülkemizin diğer bölgelerine pazarlamaktadır. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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