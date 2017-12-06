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Kemal Kılıçdaroğlu Londra’da

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Kemal Kılıçdaroğlu Londra’da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye geldi. Günün ilk görüşmesini İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile yapan Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde beraberinde CHP'li vekiller ile Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliğinde ziyareti için gerçekleştirilen öğle yemeğine katıldı. yemeğe katıldı.

Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç tarafından verilen öğle yemeğinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu ile CHP milletvekilleri İlhan Kesici, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç'tan oluşan heyet hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu basına kapalı düzenlenen öğle yemeğinin ardından akşam saatlerinde Londra'da yaşayan Türk toplum temsilcileri ile bir araya gelecek.

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