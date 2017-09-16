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Kemal Özdeş: “Bu Statta Oynamak Zor”

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Kemal Özdeş: “Bu Statta Oynamak Zor”
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bu statta oynamak gerçekten zor" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bu statta oynamak gerçekten zor" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu statta oynamak gerçekten zor. Galatasaray, burada oynadığı iki maçta ilk 30 dakikada baskılı oynadı. Kaybettiği yerde baskı yapıyorlar. Bir benzeri de bu maçta oldu. Galatasaray'ı diğer maçlarda oynamadığı gibi oynattık. Top rakipteyken iyi oynadık. Topu önde sahip olmamız gerekiyordu. Kazandığımız toplarla hızlı oynamamız gerekiyordu. Çok fazla pozisyon vermedik. Baskı yedik. Top kayıpları gollerle sonuçlandı. İlk yarıya da bu golle 1-0 geride gittik. İkinci yarı rakip alanda oynamaya çalıştık. Sonuçlar üretemedik. 79. dakikada yediğimiz gol puan almamızı ortadan kaldırdı. Bugün ofansif olarak üretken değildik. Galatasaray'ı kutluyorum. Kayserispor maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

"Hakemlik bir şey yoktur"

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın takdir hakkını Galatasaray'dan yana kullandığı yorumuna katılmadığını belirten Özdeş, "Hakemlik bir şey yoktur. Baskı bazen sertlik getiriyor. İki kartla cezalandırıldık. Bugün çok basit iki gol yedik. Önde top tutamamanın cezasını çektik" ifadelerini kullandı.

"Gomis, etkili bir forvet"

Özdeş, Gomis hakkında ise, "Etkili bir forvet. O kaleden ne kadar uzak olursa o kadar etkinliği azalıyor. Bizim kaptırdığımız toplar ona fırsatlar verdi. 5. maçımızda yemediğimiz tarzda gol yedik. Gomis, top ne kadar sizin ceza sahanızda oynanırsa o kadar etkili oluyor" diye konuştu.

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