Kemal Özdeş: “Esas Hedef Türkiye Kupası Yarı Final İkinci Maçı”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, bugün Çaykur Rizespor ile zor bir maça çıktıklarını belirterek, "Bugün kazandık ama esas hedef salı günü...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, bugün Çaykur Rizespor ile zor bir maça çıktıklarını belirterek, "Bugün kazandık ama esas hedef salı günü oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Bugün zor bir maça çıktık. Maça istediğimiz gibi başladık. İlk 45 dakikada top rakipteyken iyi oynadık. İkinci yarı da doğru oynamamız gerekiyordu. Maçın kırılma anı penaltı ve kırmızı kart. Daha sonra 2. gol bulduk. Sonra bireysel hatadan 2 gol yedik. Bugün kazandık ama esas hedef Salı günü oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı. Bu süreçte 3 maç oynadık. Bu süreci kazanarak geçmek önemli. Salı günü ilk 45 dakikada oynadığımız oyunu oynamamız gerekiyor. Yarın sabahtan itibaren o maçı düşüneceğiz. Umuyorum oyuncularım bunu gerçekleştirir. Çok fazla rotasyon şansımız yok. Ligde kalan 3 maçta da maksimum puanları toplamak istiyorum. Ligi umarım 6. sırada bitiririz" diye konuştu.