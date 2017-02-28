Kemal Özdeş: “Rövanş İçin Avantaj Yakaladık”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Önemli bir ikinci maç için avantaj yakaladık " dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Önemli bir ikinci maç için avantaj yakaladık " dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa elde ettiği bu sonuçla yarı final turu için avantajlı taraf olmuş oldu. Karşılaşma sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2 farklı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Özdeş, "2-0 kazandığımız için mutluyum. Maçtan önceki stratejimiz gol yemeden kazanmaktı. Rakip takım rotasyon yaparak çıktı. Fenerbahçe Bursaspor ve Rizespor hemen hemen aynı kadroyla oynuyoruz. Maçı ikinci yarsı başlarken % 60 hücuma öncelik verdik. %40 savunma diye planladık. Oyuncularım hemen karşılık verdiler. İkinci yarının başında baskı kurduk. Gol olana kadar pozisyonlar ürettik. Rakip takımı sindirebildik. Önde daha iştahlı ve daha etkili oynadık. Rakip takımı 1. bölgede savunmaya zorladık. Karşılığında da 1 gol bulduk" şeklinde konuştu.

"Rövanş için avantaj yakaladık"

İkinci yarıda daha iştahlı bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Özdeş, "İkinci yarıda pozisyonlar ürettik. Rakip takımı savunmaya zorladık. İştahlı oyunun son bölümünde de rakip takım risk aldığında bulacağımız kontrataklar önemliydi. 2-3 fırsat yakaladık. Ramazan'ın elinden kaçırdığı bir top vardı o pozisyon bize atak başlangıcı oldu. Ve burada 2-0 kazandık. Önemli ikinci maç için avantaj yakaladık. Rizespor etkili bir takım. Rövanş maçı zor geçecek. Elbette ki skor avantajımız var. Orada gol bulma çabamız olacak. Umuyorum amacımızı gerçekleştirir yarı finale kalırız. Hafta sonu zor bir lig maçımız var. Oyuncularımı kutluyorum. Önemli işler yapıyoruz. 5 hafta üst üste 2 kupa 3 lig maçında hiç gol yememek bizim için çok çok önemli. İştahlı oynamak çok önemli. Oyuncularımın katkısından dolayı hepsine tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinin kendilerine pozitif enerji verdiğini dile getiren Kemal Özdeş, "Bugün tribünler çok güzeldi. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Bize inanılmaz bir güç oldular. Umuyorum bir ay sonraki rövanşta da istediğimizi alır yarı finale kalırız" diye konuştu.